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«MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα

Πρώτο το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου

«MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα
09/11/2026, 16:10
TANEA Newsroom
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Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου. 

 Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA επικράτησε των ομοειδών προγραμμάτων του ανταγωνισμού με μέσο όρο 19,4% στο σύνολο του κοινού και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. 

 Μόλις μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή επίδοση και το ρεκόρ εξαετίας που κατέγραψε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, το «MEGA Σαββατοκύριακο» συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών. 

 #MegaSk 

 

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