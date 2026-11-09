«Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη στην κορυφή της τηλεθέασης και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη συνεχίζουν το σερί των υψηλών επιδόσεων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 13,9% στο γενικό σύνολο, κατακτώντας την πρώτη θέση, με διαφορά άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων από τον ανταγωνισμό. Αντίστοιχα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA ήταν πρώτο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο ποσοστό τηλεθέασης 11,5%.

Αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση της εκπομπής και σε επιμέρους ηλικιακή κατηγορία, όπου το μέσο μερίδιο τηλεθέασης άγγιξε το 17,9%. Η κάλυψη ανήλθε σε 1.254.000 τηλεθεατές.

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη παραμένουν προσηλωμένες στην αξιόπιστη ενημέρωση, την ουσιαστική δημοσιογραφική προσέγγιση και την εις βάθος ανάλυση των γεγονότων, έχοντας εδραιώσει τη θέση τους ως κυρίαρχη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωσή τους το Σαββατοκύριακο.