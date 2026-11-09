Βρήκαν σκουλήκι σε σχολικό γεύμα μαθητή δημοτικού στην Κέρκυρα – Ζητούν ελέγχους και κυρώσεις οι γονείς

«Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί σε συμβάσεις» επισημαίνουν οι γονείς, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η καταγγελία γονέα για τον εντοπισμό σκουληκιού σε σχολικό γεύμα, το οποίο διανεμήθηκε σε μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, εκφράζοντας την οργή της σχολικής κοινότητας για την ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων που φτάνουν στα πιάτα των μικρών μαθητών.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, γονέας εντόπισε το λευκό σκουλήκι μέσα στη μερίδα του παιδιού του, δίνοντας στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

Οι εκπρόσωποι των γονέων τονίζουν πως η υγιεινή των σχολικών γευμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων, δηλαδή του ΟΠΕΚΑ, του ΕΦΕΤ κα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Δυστυχώς δεν πρόκειται για ανέκδοτο, αλλά για ένα θλιβερό και επικίνδυνο γεγονός», επισημαίνουν οι φορείς των γονέων, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται αυστηρός έλεγχος στην προμηθεύτρια εταιρεία, επιβολή κυρώσεων και διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό.

Πέρα από τους ελέγχους, ζητούν έγγραφες εξηγήσεις από τον ανάδοχο και τους υπεύθυνους, και διασφάλιση ότι κανένα παιδί δεν θα εκτεθεί ξανά σε αντίστοιχο κίνδυνο. Κατά τους συλλόγους γονέων, η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων στα σχολικά γεύματα δεν είναι προαιρετικές υποχρεώσεις αλλά ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. Υποστηρίζουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη σίτιση των μαθητών πρέπει να εξασφαλίζει ποιοτικό και ασφαλές φαγητό.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν τέλος ότι η πολιτεία αφήνει τα παιδιά ανυπεράσπιστα σε όσους κερδίζουν από κρατικές συμβάσεις και διαγωνισμούς εις βάρος της υγείας τους.

H ιστοσελίδα tanea.gr επικοινώνησαν με τον δήμαρχο, Στέφανο Πουλημένο, ο οποίος και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο γεύμα αφορά ολοήμερο σχολείο και ο δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά το υπουργείο Παιδείας είναι αρμόδιο.

Πηγή: Corfu Press