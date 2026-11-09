Τραγωδία νότια της Κρήτης: Υγρός τάφος για τουλάχιστον 20 μετανάστες μετά από βύθιση λέμβου – Διασώθηκαν συνολικά 133 άτομα

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τρία διαδοχικά ναυάγια που σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, νότια της Κρήτης όπου, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι αρχές κατάφεραν να περισυλλέξουν ζωντανούς περισσότερους από 133 μετανάστες στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το πρώτο και φονικότερο περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου εντόπισε μια μισοβυθισμένη λέμβο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε 18 επιζώντες. Το σκάφος μεταφέρει τους διασωθέντες και τους νεκρούς στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σχεδόν ταυτόχρονα, εξελίχθηκαν δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης σε απόσταση 30 και 31 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Δύο άλλες λέμβοι με 47 και 40 επιβαίνοντες αντίστοιχα εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της Frontex, η οποία κινητοποίησε επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σκάφη της Frontex περισυνέλεξαν όλους τους αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στους 20 νεκρούς περιλαμβάνονται μία σορός που περισυνελέγη αρχικά από λέμβο με 28 διασωθέντες, επτά σοροί που εντοπίστηκαν αργότερα μέσα στην ίδια λέμβο και ακόμη 12 νεκροί από νεότερο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.