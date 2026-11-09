Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παράσυρε 29χρονο οπαδό έξω από το Καυταντζόγλειο – Στο νοσοκομείο ο νεαρός

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού αμέσως μετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Κώττα Ρούλια, την ώρα που φίλαθλοι αποχωρούσαν από το γήπεδο Καυταντζόγλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 29χρονο οπαδό του «τριφυλλιού», προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 29χρονο τραυματία και τον διακομισε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό, ο νεαρός φέρει ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.