«The Cretan Model»: Η πρωτοποριακή διεθνής πρωτοβουλία για την παιδική όραση και τη δυσλεξία

Το Emmetropia Eye Institute υπό την επιστημονική διεύθυνση του Δρ. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη σε συνεργασία με διακεκριμένους διεθνείς και εγχώριους φορείς, υποδέχεται στο Ηράκλειο Κρήτης μια σημαντική Διεθνή Αντιπροσωπεία στο πλαίσιο της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας «Το Κρητικό Μοντέλο» (The Cretan Model), από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί μια καινοτόμος ελληνοκινεζική πλατφόρμα για την πρόληψη της μυωπίας και της δυσλεξίας, η οποία δημιουργείται για πρώτη φορά παγκοσμίως, με αφετηρία την Κρήτη. Πρόκειται για μια σύμπραξη μεταξύ του Wenzhou Medical College, του Εye valley Emmetropia eye Institute και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

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Ως έμβλημα αυτής της καμπάνιας έχει καθιερωθεί ο Δίσκος της Φαιστού, καθώς αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο «έγγραφο» δυσλεξίας, δεδομένου ότι δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί μέχρι σήμερα.

Όπως δήλωσε στο tanea.gr ο επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης θα εξεταχθούν 5.000 παιδιά.

«Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση δύο σύγχρονων μείζονων προβλημάτων της παιδικής ηλικίας: Της μυωπίας, η οποία μέχρι το 2050 υπολογίζεται θα αφορά το 50 % του πληθυσμού και της δυσλεξίας» σημειώνει και προσθέτει:

«Οι Κινέζοι είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στη διαχείριση μυωπίας πολλά χρόνια τώρα, δεδομένου ότι μια γενετική μυωπία μπορεί να φτάσει έως τους 30 βαθμούς. Ενώ και η εντροπία είναι πολύ ανεπτυγμένη με τη μέθοδο RADAR στη διάγνωση και αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών και δυσλεξίας.»

Όπως δήλωσε ο κύριος Ασλανίδης πολλοί τοπικοί επιχειρηματίες του Ηρακλείου δηλώνουν την στήριξή τους και θέλουν να ενισχύσουν οικονομικά την πρωτοβουλία.

Πρόγραμμα Επισκέψεων & Δράσεων

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Άφιξη: Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Atlantis και ελαφρύ σνακ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Ξενάγηση στους θησαυρούς του μουσείο

Ξενάγηση στους θησαυρούς του μουσείο Ανάκτορο της Κνωσού: Ξενάγηση στη μινωική κληρονομιά.

Ξενάγηση στη μινωική κληρονομιά. Δείπνο Καλωσορίσματος: Φρέσκο ψάρι και κρητική κουζίνα

Φρέσκο ψάρι και κρητική κουζίνα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026

Παραλαβή από το ξενοδοχείο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ): Υποδοχή από τον Πρύτανη και τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) – Ανταλλαγή διαλέξεων.

Υποδοχή από τον Πρύτανη και τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) – Ανταλλαγή διαλέξεων. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ / FORTH): Ενημέρωση και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις

Ενημέρωση και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Emmetropia: Συνάντηση με τον Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη και την ομάδα του, ανακάλυψη της τεχνολογίας eyeRadar και σχεδιασμός της μελέτης «Το Κρητικό Μοντέλο»

Συνάντηση με τον Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη και την ομάδα του, ανακάλυψη της τεχνολογίας και σχεδιασμός της μελέτης «Το Κρητικό Μοντέλο» Συναντήσεις με Περιφερειάρχη / Δήμαρχο: Εθιμοτυπική επίσκεψη (βάσει διαθεσιμότητας)

Εθιμοτυπική επίσκεψη (βάσει διαθεσιμότητας) Ξεκούραση στο ξενοδοχείο

Επίσημο Gala Dinner (19:30): Στο ξενοδοχείο Atlantis, με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων του ιατρικού και ακαδημαϊκού χώρου, τοπικών φορέων και ευεργετών που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες για την παιδική μυωπία και δυσλεξία.

Στο ξενοδοχείο Atlantis, με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων του ιατρικού και ακαδημαϊκού χώρου, τοπικών φορέων και ευεργετών που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες για την παιδική μυωπία και δυσλεξία. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 Πρωινό & Αποχαιρετισμός: Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο.

Συμμετέχοντες Φορείς & Ιδρύματα

Emmetropia Eye Institute

Wenzhou Medical University (Ιατρικό Πανεπιστήμιο Wenzhou)

Eye Valley

Περιφέρεια Κρήτης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Κολλέγιο Οφθαλμολογίας