«Πονάω, έχω πάθει σοκ»: Συγκλονίζει η μητέρα του βρέφους που πέθανε μετά από κατ’ οίκον τοκετό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αποκλειστικά στο «Live News» μίλησε η μητέρα του βρέφους που έχασε τη ζωή του λίγες ώρες μετά τη γέννησή του στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η 30χρονη παραμένει σε κατάσταση σοκ από την τραγική εξέλιξη, καθώς, όπως υποστηρίζει, το τρίτο παιδί της γεννήθηκε υγιές και ο θάνατός του ήταν κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει.

Η γυναίκα γέννησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με τη βοήθεια 57χρονης μαίας, χωρίς να μεταβεί σε μαιευτήριο. Αρχικά, το νεογέννητο θήλασε, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα η μητέρα διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το χρονικό του τοκετού και οι καταθέσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αστυνομικές Αρχές, το βρέφος γεννήθηκε με τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν έκλαψε αμέσως, ενώ ο ομφάλιος λώρος ήταν τυλιγμένος γύρω από το σώμα του.

«Περί τις 03:00 άπαντες κοιμήθηκαν, εκτός της μητέρας, η οποία και περί την 06:20 διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν ανέπνεε», αναφέρεται στην ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι μόλις αντιλήφθηκαν πως το νεογέννητο δεν ανέπνεε, ειδοποίησαν ασθενοφόρο. Η μαία, ωστόσο, δεν τους συνόδευσε στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η 57χρονη μαία έδωσε ένορκη κατάθεση στις Αρχές, περιγράφοντας τη διαδικασία του κατ’ οίκον τοκετού. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, υποστήριξε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της γέννας η κλινική εικόνα του βρέφους ήταν φυσιολογική.

Η 30χρονη είχε γεννήσει το πρώτο της παιδί σε μαιευτήριο, ενώ για τον δεύτερο τοκετό είχε επιλέξει το σπίτι της. Την ίδια απόφαση πήρε και αυτή τη φορά, καλώντας τη συγκεκριμένη μαία για να τη βοηθήσει. Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ σε μαιευτική κλινική στη Νέα Ιωνία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η μητέρα

Μιλώντας στην εκπομπή, η 30χρονη υποστήριξε ότι το μωρό της γεννήθηκε απολύτως υγιές και απέρριψε όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την κατάσταση της υγείας του κατά τον τοκετό, αλλά και τη δική της κατάσταση μετά τη γέννα.

«Έχω στεναχωρηθεί και πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές και ότι έγινε ήταν ξαφνικό. Το ένα το ψέμα ήταν ότι το παιδί εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια στη γέννα και ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο, το οποίο δεν ισχύει. Γράφανε ότι εγώ αιμορραγούσα χωρίς να αιμορραγώ», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε τη συναισθηματική της κατάσταση μετά την απώλεια του παιδιού της, λέγοντας: «Νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένη. Πονάω αυτή τη στιγμή. Εγώ έπαθα σοκ. Μόνο αυτό ξέρω. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς, αν το περίμενα, θα ήμουν στο νοσοκομείο, δεν θα ήμουν στο σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα τι έγινε».

Οι αναρτήσεις για τις ψηφιακές ταυτότητες και τα εμβόλια

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκαν και αναρτήσεις της 30χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες εξέφραζε απόψεις για τις ψηφιακές ταυτότητες και τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η γυναίκα επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι της, αντί να απευθυνθεί σε μαιευτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η εγκυμοσύνη της παρακολουθούνταν κανονικά από γιατρό. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι απόψεις που είχε εκφράσει για τις νέες ταυτότητες και τους εμβολιασμούς δεν θα πρέπει να συνδέονται με την τραγική εξέλιξη.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η 30χρονη είχε αναφερθεί στις ψηφιακές ταυτότητες, υποστηρίζοντας ότι η σύνδεσή τους με τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη παρακολούθηση των πολιτών.

Σε άλλη δημοσίευσή της είχε εκφράσει ανησυχίες για την κατάργηση των μετρητών, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο πλήρους ελέγχου των πολιτών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο κατ’ οίκον τοκετός, καθώς και τις ενέργειες της μαίας κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση του βρέφους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες μετά τον τοκετό.