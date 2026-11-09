Pizza Fan: Θέμα ημερών είναι το άνοιγμα των καταστημάτων – Από την Τετάρτη θα δέχονται παραγγελίες

Θέμα ημερών είναι η επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan, ενώ συνεχίζεται σε όλη τη χώρα η έρευνα για την υπόθεση με τις «κερασμένες» πίτσες και τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της μητρικής εταιρείας, τα καταστήματα προετοιμάζονται ώστε από την ερχόμενη Τετάρτη να αρχίσουν και πάλι να δέχονται παραγγελίες από το κοινό. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε αρκετά σημεία, ενώ από αύριο αναμένεται να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους εργαζόμενοι που έχουν ειδοποιηθεί από τη διεύθυνση της επιχείρησης.

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Ωστόσο, πέντε με έξι καταστήματα δεν θα επαναλειτουργήσουν άμεσα.

Ποια καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της εταιρείας, πρόκειται κυρίως για καταστήματα franchise, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καθώς είναι μεγαλύτερης ηλικίας και ενδέχεται να επιλέξουν τη συνταξιοδότηση.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται δύο με τρία καταστήματα που ξεκίνησαν πρόσφατα τη λειτουργία τους και δεν είναι ακόμη έτοιμα να ανοίξουν ξανά.

Για τους εργαζόμενους των συγκεκριμένων καταστημάτων, ο δικηγόρος της Pizza Fan ανέφερε ότι θα απορροφηθούν αρχικά από τη μητρική εταιρεία, έως ότου επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα franchise και αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία.

Σε επιφυλακή οι εργαζόμενοι

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι παραμένουν σε επιφυλακή, ζητώντας να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούν νέα σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με τη συμμετοχή του Συνδικάτου Τουρισμού, Επισιτισμού και Ξενοδοχείων Νομού Αττικής.

Την υπόθεση παρακολουθεί στενά και το υπουργείο Εργασίας.