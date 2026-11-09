Παλλήνη: «Τράβηξε» πιστόλι στην κατάμεστη πλατεία – Του άνοιξαν το κεφάλι με μπουκάλι, έβγαλε σουγιά και κάλεσε ενισχύσεις

Ήταν λίγο πριν από τις 21:00 χθες το βράδυ (8/11) όταν η ομάδα ΔΙΑΣ του Γέρακα έλαβε σήμα για ένα σοβαρό επεισόδιο στην πλατεία Παλλήνης. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, ένας άνδρας φέρεται να απειλούσε έναν άλλο με όπλο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά. Αυτό που αντίκρισαν, ωστόσο, ήταν ένα αιματηρό σκηνικό. Ένας 33χρονος ημεδαπός ήταν τραυματισμένος στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με το πρόσωπό του και το κεφάλι του να είναι γεμάτο αίματα, ενώ μαζί με άλλα δύο άτομα έτρεχε δεξιά κι αριστερά στην πλατεία αναζητώντας εκείνον που τον είχε χτυπήσει.

«Που είσαι ρε Αλβανέ;» φέρονται να φώναζαν, ψάχνοντας τον άνδρα με τον οποίο είχε προηγηθεί η συμπλοκή. Η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο και η ένταση είχε προκαλέσει αναστάτωση, με αρκετούς πολίτες να καλούν το 100.

Το γυάλινο μπουκάλι και η εκδοχή του τραυματία

Όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους εμπλεκομένους, άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή.

Ο 33χρονος όπως αποκαλύπτουν tanea.gr, υποστήριξε ότι ο 28χρονος τον χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Όπως ισχυρίστηκε, λίγα λεπτά νωρίτερα είχε βγάλει πιστόλι και είχε απειλήσει τον 28χρονο, ωστόσο τα άτομα της παρέας του κατάφεραν να του το αποσπάσουν και να εξαφανιστούν.

Περιγράφοντας στους αστυνομικούς τι προηγήθηκε, ο 33χρονος φέρεται να είπε ότι ο 28χρονος διαπληκτιζόταν με μια νεαρή γυναίκα και πως ο ίδιος αποφάσισε να παρέμβει για να την προστατεύσει.

Τότε, όπως υποστήριξε, του ζήτησε τον λόγο και επιχείρησε να βγάλει το πιστόλι, απειλώντας τον και λέγοντάς του ότι είναι αστυνομικός. Η αντίδραση, σύμφωνα με την εκδοχή του, ήταν άμεση, ο 28χρονος φέρεται να άρπαξε ένα γυάλινο μπουκάλι και να τον χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Έβγαλε σουγιά και κάλεσε ενισχύσεις – Το όπλο που βρέθηκε κρυμμένο

Η ένταση, όμως, δεν τελείωσε με τον τραυματισμό του. Ο 33χρονος φέρεται να κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, από όπου πήρε ένα σουγιά, ο οποίος εντοπίστηκε στην κατοχή του από τους αστυνομικούς. Παράλληλα, κάλεσε ενισχύσεις, με το επεισόδιο να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 28χρονο που φέρεται να τον χτύπησε με το μπουκάλι. Στις έρευνες που ακολούθησαν εντόπισαν και το όπλο, το οποίο είχε πεταχτεί και βρεθεί επιμελώς κρυμμένο. Το όπλο τελικά αποδείχθηκε ψεύτικο, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα αληθοφανές, καθώς διέθετε γεμιστήρα και λειτουργούσε με αμπούλα πίεσης, εκτοξεύοντας σιδερένιες μπίλιες.

Το tanea.gr εξασφάλισαν φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται και το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με διαφορές για ναρκωτικά. Άλλωστε, σύμφωνα με καταγγελίες, στην πλατεία της Παλλήνης φέρεται να καταγράφονται κατά καιρούς περιστατικά που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ του Γέρακα κινήθηκαν αστραπιαία. Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από τη στιγμή που έλαβαν το σήμα, έφτασαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τους εμπλεκομένους και ξεκίνησαν τις έρευνες, που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος τραυματίας, ο οποίος επίσης συνελήφθη για την υπόθεση, έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για κλοπές.

Μάλιστα, το όνομά του είχε εμπλακεί και σε παλαιότερο επεισόδιο με διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της Ανατολικής Αττικής