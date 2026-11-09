«Παιδική Χαρά»: Άλλαζαν φωτογραφίες και ονόματα άρρωστων παιδιών για δωρεές – Νέα στοιχεία για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ

Οι 4 χαρακτηριστικές περιπτώσεις παιδιών που προκαλούν οργή - «Δεν συγκινεί το άρρωστο παιδί σου, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο» είχαν πει στη μητέρα

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση των ιδρυτών της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Βάσει των στοιχείων της έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τον αγώνα οικογενειών με βαριά άρρωστα παιδιά ως όχημα για τη συγκέντρωση χρηματικών ποσών.

Ενώ στις δημόσιες αναρτήσεις της οργάνωσης υπόσχονταν στήριξη και ελπίδα σε γονείς που έδιναν καθημερινή μάχη για τα παιδιά τους, τα στοιχεία δείχνουν πως πίσω από την προβεβλημένη εικόνα εκτυλισσόταν μια πλήρως διαφορετική πραγματικότητα.

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Πιο αναλυτικά, όταν οι δωρεές δεν έφταναν στο επιθυμητό επίπεδο, τα μέλη της ΜΚΟ φέρονται να άλλαζαν φωτογραφίες, ονόματα, ακόμη και την ταυτότητα των παιδιών που παρουσιάζονταν στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιούν εικόνες εντελώς διαφορετικών παιδιών.

Την ίδια ώρα, σήμερα οι εμπλεκόμενοι αρνούνται τις ευθύνες τους, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που έλαβαν ήταν λίγα και αποδίδοντας τη συμπεριφορά τους στο πάθος τους για τον τζόγο.

Η ενδελεχής έρευνα του «Live News» αποκαλύπτει τουλάχιστον τέσσερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Η περίπτωση του Νικόλα

Πρώτη περίπτωση είναι εκείνη του 7χρονου Νικόλα, ο οποίος πάσχει από νευροβλάστωμα. Τον Ιανουάριο του 2025 η ΜΚΟ πραγματοποιεί ανάρτηση για την ενίσχυσή του, χρησιμοποιώντας το όνομα Νικόλας και πραγματικές φωτογραφίες του παιδιού.

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Τον Μάιο του 2025 ωστόσο, το ίδιο παιδί παρουσιάζεται εκ νέου, αυτήν τη φορά με το πλήρες όνομά του, ως Εφραίμ Νικόλας Αριστόπουλος. Η ΜΚΟ χρησιμοποιεί και πάλι φωτογραφίες του, διαφορετικές από εκείνες της προηγούμενης ανάρτησης.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις τον Μάιο του 2026. Σε νέα δράση για τον Νικόλα, η ΜΚΟ δημοσιεύει δύο φωτογραφίες ενός άλλου παιδιού, παρουσιάζοντάς το με τα στοιχεία και το πρόβλημα υγείας του 7χρονου.

«Εγώ του είχα πει πώς λέγεται το παιδί. Τώρα τι έκανε αυτός δεν ξέρω. Μας ζήτησαν ένα χαρτί από το νοσοκομείο και φωτογραφίες. Μιλάγαμε με τη Βάσια και μία με τον άλλον, με το πούρο. Με το πούρο λέω και με τα Louis Vuitton και με τα μπουφάν, τα Moncler. Άμα ήξερα ότι κάνει αυτά, θα τον είχα σκοτώσει», λέει ο πατέρας του παιδιού.

Η υπόθεση ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιείται τέταρτη δράση για τον ίδιο Νικόλα, που πάσχει από νευροβλάστωμα. Αυτήν τη φορά, αντί για πραγματικές φωτογραφίες του παιδιού, επιλέγεται η χρήση ενός σκίτσου μωρού, δίνοντας την εικόνα μίας διαφορετικής περίπτωσης.

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Τέσσερις διαφορετικές δράσεις για το ίδιο παιδί, με διαφορετικές φωτογραφίες και απεικονίσεις, σε μία πρακτική που, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δεν περιορίστηκε στην περίπτωση του Νικόλα.

Η περίπτωση του Μάνου

Ανάλογη είναι η περίπτωση του 11χρονου Μάνου από τη Λακωνία, ο οποίος πάσχει από λευχαιμία.

Αρχικά, το καλοκαίρι του 2026, η ΜΚΟ δημοσίευε τις πραγματικές φωτογραφίες του παιδιού. Ξαφνικά, όμως, σε μία από τις αναρτήσεις εμφανίζεται η φωτογραφία ενός εντελώς διαφορετικού παιδιού, ενός μωρού, αντί του 11χρονου Μάνου.

Η μητέρα του παιδιού εξοργίστηκε και επικοινώνησε με τη Βάσια, ζητώντας εξηγήσεις.

«Αμέσως πήρα τη μάνα μου, τον αδερφό μου. Λέω ‘αυτό (το παιδί) δεν είναι δικό μου. Δεν είναι ο Μάνος’. ‘Ναι’, λέει, ‘και εμείς το είδαμε. Τι έγινε;’. Και εγώ μετά πήρα τηλέφωνο την κυρία Βάσια. Μου είπε (η Βάσια) ‘Βάλαμε’, λέει, ‘αυτήν τη φωτογραφία για να μπορέσουμε να μαζέψουμε λεφτά γιατί, λέει, πολύ δύσκολα μαζεύουμε για τον Μάνο’», αναφέρει η μητέρα του.

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Η περίπτωση του Όθωνα

Μία ακόμη περίπτωση αφορά τον 12χρονο Όττο, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο. Το παιδί εμφανίζεται σε αναρτήσεις της ΜΚΟ με το όνομα Όθωνας, ενώ σε παλαιότερες δημοσιεύσεις, στις οποίες παρουσιαζόταν το πρόβλημα υγείας του και ζητούνταν οικονομική βοήθεια, αναφερόταν ως Δημήτρης. Πρόκειται για το παιδί για το οποίο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είχε προσφέρει 12.500 ευρώ.

«Ο λόγος που αναρτούνταν ψευδώς το όνομα του γιου μου Όττο είναι γιατί εγώ ντρεπόμουν να δημοσιευτεί το παιδί μου και έτσι μου είπαν ότι θα γράψουν το ψεύτικο όνομα ‘Δημήτρης’. Συνολικά έγιναν 3 δράσεις για το παιδί μου για τις οποίες έλαβα 50.000 ευρώ που πιστώθηκαν στον λογαριασμό μου καθώς και 5.000 ευρώ μετρητά τα οποία μου έδωσε η Βάσια στο χέρι. Μετά από την πρώτη δράση με ρώτησαν αν θέλω να κάνουν και άλλη δημοσίευση για τον γιο μου και να λάβω έτσι και άλλα χρήματα», κατέθεσε η μητέρα του.

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Νονά του παιδιού ήταν η κατηγορούμενη Βάσια Μανησιώτη, η οποία μετά τον θάνατό του, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετώντας τον βαφτισιμιό της.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Πως πρέπει να μιλήσω για σένα σε παρελθοντικό χρόνο. Εσύ, το αγαπημένο μου παιδί. Ο αγαπημένος μου βαφτισιμιός. Καλό ταξίδι, μικρό μου. Καλό ταξίδι, αγαπημένο μου πουλάκι. Η νονά σου θα σε αγαπάει για πάντα. Και τώρα πια, αγάπη μου, μπορείς να ξεκουραστείς», έγραφε.

Η περίπτωση της Παρασκευής

Η τελευταία περίπτωση αφορά την 5,5 ετών Παρασκευή – Λυδία, η οποία πάσχει από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Τον Ιανουάριο του 2026 η ΜΚΟ δημοσιεύει τις πραγματικές φωτογραφίες του παιδιού, χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους όμως, η εικόνα αλλάζει. Σε νέα ανάρτηση, η Παρασκευή – Λυδία εμφανίζεται ξαφνικά ως Άννα, ενώ αντί για τις πραγματικές φωτογραφίες της χρησιμοποιείται και πάλι το σκίτσο ενός μωρού.

Όσα συνέβαιναν πίσω από τις αναρτήσεις της ΜΚΟ καλούνται πλέον να εξηγήσουν οι εμπλεκόμενοι, δίνοντας πειστικές απαντήσεις για τις πρακτικές που αποκαλύπτονται.