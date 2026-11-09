Νίκαια: Συνελήφθη 36χρονος που απείλησε αστυνομικούς με καραμπίνα – Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Νίκαια, έπειτα από καταγγελία για άσκοπους πυροβολισμούς. Ο άνδρας κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα από το Κέντρο για άνδρα που φέρεται να είχε προχωρήσει σε άσκοπους πυροβολισμούς.

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Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν πέντε κάλυκες. Σε κοντινή απόσταση βρήκαν τον 36χρονο να κρατά καραμπίνα.

Επιχείρησε να διαφύγει και σημάδευε τους αστυνομικούς

Στη θέα των αστυνομικών, ο 36χρονος επιχείρησε να διαφύγει, ενώ φέρεται να σημάδευε με την καραμπίνα προς το μέρος τους. Οι αστυνομικοί, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίστασή του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν η καραμπίνα, με έξι φυσίγγια στο εσωτερικό της και ένα στη θαλάμη, καθώς και ένα επιπλέον φυσίγγιο και ένας σουγιάς.

Τι βρέθηκε στην κατοικία του

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός όπλων και αντικειμένων, καθώς και ποσότητα κάνναβης.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

Πέντε καραμπίνες και ένα περίστροφο με φυσίγγιο.

999 γραμμάρια κάνναβης.

Αναδιπλούμενοι σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα και ξίφη.

Τρία βέλη τόξου.

78 φυσίγγια.

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.