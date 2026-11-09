Ελλάδα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ – Όλα τα ονόματα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ – Όλα τα ονόματα
09/11/2026, 16:08
TANEA Newsroom
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028, συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 9 Νοεμβρίου 2026 ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Βιτάλη, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Νέγρης, Πάρεδρος ΣτΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, Εισηγητής ΣτΕ

ΤΑΜΙΑΣ: Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη, Πάρεδρος ΣτΕ

ΜΕΛΟΣ: Αγγελική Χαϊδά, Πάρεδρος ΣτΕ

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Διοικητικό Συμβούλιο Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ ΣτΕ

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