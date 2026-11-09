Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ – Όλα τα ονόματα
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028, συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 9 Νοεμβρίου 2026 ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Βιτάλη, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Νέγρης, Πάρεδρος ΣτΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, Εισηγητής ΣτΕ
ΤΑΜΙΑΣ: Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη, Πάρεδρος ΣτΕ
ΜΕΛΟΣ: Αγγελική Χαϊδά, Πάρεδρος ΣτΕ