«Μπλόκα» σε όλο το λεκανοπέδιο: 22.000 αλκοτέστ και 8.500 παραβάσεις σε μία εβδομάδα – «Βροχή» οι αφαιρέσεις αδειών

Εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο με περισσότερους από 22.000 ελέγχους αλκοτέστ και 8.295 βεβαιωθείσες παραβάσεις υλοποίησε η Τροχαία Αττικής από τις 2 έως τις 9 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΑΔΑ, κατά την ειδική εξόρμηση ακινητοποιήθηκαν 673 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 1.236 άδειες ικανότητας οδήγησης και 299 άδειες κυκλοφορίας, με τους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Στο πλαίσιο της δράσης διενεργήθηκαν 22.146 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 201 παραβάσεις και συνελήφθησαν 2 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 8.295 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 673 οχήματα, εκ των οποίων 150 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.236 άδειες ικανότητας οδήγησης και 299 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,91% επί του συνόλου. Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

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