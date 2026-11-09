«Μηχανή» φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ανήμποροι εμφανίζονταν ως αφεντικά – «Ήμουν αυτοφωράκιας, με πίεζαν να υπογράφω»

Πώς φέρεται να στρατολογούσαν ανθρώπους σε οικονομική ανάγκη και να τους εμφάνιζαν ως διαχειριστές εταιρειών

Υπόθεση με ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, όπου εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής με ζημιά που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 18 συλληφθέντες, ανάμεσά τους δικηγόροι και ο Ερρίκος Πετιλόν, καθώς και εκατοντάδες εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη οφειλών και την αποφυγή καταβολής φόρων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο στρατολογούνταν άνθρωποι που βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη, ακόμη και έξω από νοσοκομεία, προκειμένου να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζουν οι Αρχές βρίσκονται μια έγκυος γυναίκα, ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και νεκρά πρόσωπα που εμφανίζονταν να υπογράφουν τιμολόγια. Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και αποκαλύπτουν πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών με τα τεράστια χρέη.

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Συγκεκριμένα, οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη 917 εταιριών (οι 860 με ληξιπρόθεσμα χρέη) 1.283 κατηγορούμενων, 80 «μπροστινών» και 12 νεκρών «αχυρανθρώπων».

Νεότερες συνομιλίες που βγήκαν στο «φως» δείχνουν το modus operandi του κυκλώματος και την εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονταν σε στενή οικονομική κατάσταση για να λειτουργούν ως αχυράνθρωποι.

Υπολογίζεται πως 80 άνθρωποι εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, με ορισμένους να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από 10 εταιρείες, παρά το γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη χαρακτηρίσει τα ΑΦΜ τους προβληματικά.

Δώδεκα από τους αχυρανθρώπους ήταν νεκροί και «υπέγραφαν» τιμολόγια.

Ο διάλογος κυκλώματος, η έγκυος αχυράνθρωπος και ο άνδρας στο αναπηρικό αμαξίδιο

Στην δικογραφία είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο μέλος που έχει υποστεί και εγκεφαλικό. Εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες.

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Δικηγόρος: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ»

Αχυράνθρωπος μίλησε στο MEGA για τη δράση του κυκλώματος και το μεροκάματο που έπαιρνε ο ίδιος.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια, ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€», ισχυρίστηκε συγκεκριμένα.

Για μια έγκυο κάνει λόγο η δικηγόρος της, που έμπλεξε στο κύκλωμα στον 8ο μήνα της κύησης καθώς ήταν άνεργη.

Όσο οι ιδιοκτήτες δήλωναν στην εφορία άλλα πόστα για να περνούν κάτω από το ραντάρ, πρόσωπο – διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη 30 εκατομμυρίων εμφανιζόταν επίσημα σαν part time λαντζέρης με 435,50 ευρώ το μήνα και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ μηνιαίως. Άλλο πρόσωπο εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες. Χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ και είναι δηλωμένος στην ΕΡΓΑΝΗ ως ταμίας με μισθό 755,68 ευρώ.

Στο στόχαστρο των Αρχών και κάποιοι που διαφεύγουν της σύλληψης, αφού άγνωστο πώς, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις.