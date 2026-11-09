«Σχεδιάστρια μόδας» άφησε νύφη χωρίς νυφικό: Άγγιξαν τις 70 οι καταγγελίες για απάτη – «Μας έβριζε και μας απειλούσε»

Στα δίχτυα μιας απάτης με θύματα δεκάδες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό εμπλέκεται γυναίκα που αυτοσυστήνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σχεδιάστρια μόδας. Τουλάχιστον 70 καταγγελίες έχουν φτάσει στις αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την οικειοποίηση προκαταβολών για νυφικά και επίσημα φορέματα να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ τα θύματα καταγγέλλουν ότι, μόλις ζητούσαν εξηγήσεις, δεχόντουσαν χυδαίες ύβρεις, απειλές, ακόμη και εκβιασμούς με παραποιημένες φωτογραφίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Θύμα της απάτης περιέγραψε στο MEGA την προσωπική της εμπειρία, τονίζοντας ότι πλήρωσε προκαταβολικά ποσό για φόρεμα βάπτισης, το οποίο δεν έλαβε ποτέ.

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«Είχα προβεί σε μια παραγγελία ενός φορέματος που ήθελα για τη βάφτιση του γιου μου, το οποίο δεν έχω παραλάβει ποτέ. Ενώ είχα κάνει εξ ολοκλήρου την κατάθεση των 150 ευρώ που μου ζητήθηκε, ανακάλυψα τελικά ότι πρόκειται για απάτη. Της έστειλα λοιπόν δεκάδες μηνύματα χωρίς καμία απάντηση και όταν έκανα φατσούλες emoji θυμού στο προφίλ της, στο επόμενο λεπτό με κάλεσε απειλώντας με, βρίζοντάς με χυδαία. Και όταν μου είπε ότι δεν θα λάβω ποτέ το φόρεμα ούτε τα χρήματα, κατάλαβα ότι είναι η ίδια», είπε η καταγγέλλουσα και συνέχισε:

«Δεν μου έστειλε το φόρεμα. Έχω έναν ενεργό λογαριασμό στο TikTok, να ανεβάσω ένα βιντεάκι και να πω την εμπειρία μου. Μέσα σε λίγες μέρες λοιπόν, μου στείλανε δεκάδες κορίτσια μηνύματα οι οποίες έχουν εξαπατηθεί από την ίδια με τον ίδιο τρόπο. Μου έστειλε τελικά ένα μήνα αργότερα το φόρεμα γιατί είχα κάνει όλο αυτό το ντόρο στο TikTok και είχε γίνει πλέον πάρα πολύ γνωστή, αφού της στέλνανε και στη σελίδα της ότι είναι απάτη και αποφάσισε τελικά να μου στείλει φόρεμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχω παραγγείλει».

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Όπως καταγγέλλεται, η σχεδιάστρια μόδας έχει προβεί σε χυδαίες ύβρεις και απειλές, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσει φωτογραφίες των οικογενειών των θυμάτων που διαμαρτύρονται.

«Μια κοπέλα η οποία ήτανε νύφη και έμεινε χωρίς νυφικό την ημέρα του γάμου της. Η γυναίκα ήτανε λεχώνα και απότομα κόπηκε το γάλα της λόγω στενοχώριας από την επίθεση», δήλωσε στην Κοινωνία Ώρα Mega η καταγγέλλουσα.

Επεισοδιακή ήταν η τηλεφωνική παρέμβαση της σχεδιάστριας που βρίσκεται στο επίκεντρο δεκάδων καταγγελιών για φερόμενη απάτη, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». H γυναίκα, που ζήτησε να μιλήσει χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, αρνήθηκε τις καταγγελίες, υποστήριξε ότι όλα όσα παρουσιάστηκαν είναι ψευδή και συκοφαντικά και στράφηκε κατά της εκπομπής, απαιτώντας δημόσια συγγνώμη και ανάκληση, διαφορετικά θα κινηθεί νομικά. Η στάση της προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παρουσιαστών, Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη, οι οποίοι επέμειναν στις καταγγελίες που έχουν καταγραφεί και ξεκαθάρισαν ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)