Λάρισα: Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στο κέντρο της πόλης (pics)

Ένα μνημείο για πολλούς «ιερό», η πλάκα στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα, για τα 57 αδικοχαμένα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, βανδαλίστηκε από αγνώστους.

Άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές στον χώρο, χαράσσοντας διάφορα συνθήματα και αναγραφές πάνω στο μνημείο, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, ενώ προκάλεσαν και μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο της πλατείας ΟΣΕ στη Λάρισα.

Η συγκεκριμένη αναμνηστική πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από το δυστύχημα που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα και ιδιατέρως την πόλη της Λάρισας.

Δείτε εικόνες από το σημείο: