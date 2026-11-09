Καιρός: Συννεφιά και άνοδος θερμοκρασίας και ήπιες βροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το σκηνικό του καιρού για την Τρίτη (10/11), σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ήπιος αλλά με αρκετή συννεφιά αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός στη χώρα, καθώς τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, διατηρούμενοι σε χαμηλές έως μέτριες εντάσεις.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αύριο, Τρίτη, θα επικρατήσουν νεφώσεις στα περισσότερα τμήματα της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και σε τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.

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Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στα πελάγη, ενώ αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, νεφώσεις θα επικρατήσουν στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τμήματα της Δυτικής Ελλάδα, τα Επτάνησα και νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα ορεινά της Δυτικής Κρήτης και στις Κυκλάδες. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα και κυρίως στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 19, στην Πελοπόννησο από 6 έως 19 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 21, στα Επτάνησα από 11 έως 18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς .

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.