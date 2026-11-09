Καιρός: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, έως και 25 βαθμούς – Πού θα σημειωθούν βροχές

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει την Πέμπτη ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου, τιμές αισθητά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Την Τρίτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα δυτικά. Την Τετάρτη βροχές αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο ανατολικό Αιγαίο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, ενώ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης.

Ο καιρός την Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ λίγες σύντομες και ασθενείς βροχές θα σημειωθούν και σε τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου προς το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στα βορειοδυτικά, όπου θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, με τον σχηματισμό ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα είναι δυτικοί και τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς, ενώ κυρίως στην Κρήτη θα αγγίξει τοπικά τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 2 με 3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια, με νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες από το απόγευμα και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα είναι δυτικοί και τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 21 με 22 και τοπικά στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, στο ανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.