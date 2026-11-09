Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 95χρονη με σοβαρά εγκαύματα μετά από μπάνιο σε οίκο ευγηρίας

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μια 95χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκαύματα ενώ φιλοξενούνταν σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μπάνιου της ηλικιωμένης, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία των συγγενών της, η 46χρονη υπεύθυνη νοσηλεύτρια έριξε κατά λάθος καυτό νερό στα πόδια της. Η οικογένεια αποδίδει το συμβάν σε αμέλεια και ακατάλληλο χειρισμό της εργαζόμενης, τονίζοντας ότι η 95χρονη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω προηγούμενων προβλημάτων υγείας και της προχωρημένης ηλικίας της.

Μετά την καταγγελία, η 46χρονη νοσηλεύτρια συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα. Η ηλικιωμένη, όπως αναφέρει το neakriti.gr, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.