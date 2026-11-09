Γιώργος Μαζωνάκης: Η προποφόλη «δείχνει» την αιτία θανάτου – Τι αποκάλυψαν οι τοξικολογικές

Η προποφόλη φαίνεται να αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης που ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται συμπληρωματικό πόρισμα για τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν και άλλες ουσίες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «ΝΕΩΝ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, η ποσοτική τοξικολογική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας, Νικόλαου Ράικου, στη Θεσσαλονίκη.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης εστάλησαν την Παρασκευή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνούν με τα ευρήματα που είχαν προκύψει από την εξέταση σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Τα πρώτα ευρήματα φέρεται να δείχνουν ότι η προποφόλη ήταν η ουσία που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του τραγουδιστή. Πρόκειται για ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η δράση της προποφόλης να συνδυάστηκε με εκείνη άλλων ουσιών που ενδεχομένως είχαν ληφθεί νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό, η ιατροδικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.

Ο αρμόδιος ιατροδικαστής, κ. Καλογήρου, ζήτησε από το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης πρόσθετη ανάλυση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η συμβολή κάθε ουσίας στον μηχανισμό θανάτου. Το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα αναμένεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες. Παράλληλα, εντός της επόμενης ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για τη σύνταξη της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης και τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.