Ελλάδα

Γαύδος: Εντοπίστηκαν δύο σοροί σε προχωρημένη αποσύνθεση στην παραλία Σαρακήνικο

Η μία σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης

Γαύδος: Εντοπίστηκαν δύο σοροί σε προχωρημένη αποσύνθεση στην παραλία Σαρακήνικο
09/11/2026, 19:38
TANEA Newsroom
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Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε σε πλήρη αποσύνθεση.

Οι σοροί περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Χώρα Σφακίων.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών ή τις συνθήκες θανάτου τους.

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Γαύδος Κρήτη Λιμενικό Σώμα

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