Γαύδος: Εντοπίστηκαν δύο σοροί σε προχωρημένη αποσύνθεση στην παραλία Σαρακήνικο

Η μία σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε σε πλήρη αποσύνθεση.

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Οι σοροί περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Χώρα Σφακίων.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών ή τις συνθήκες θανάτου τους.