Ελλάδα

ΕΟΦ: Σε έλλειψη πάνω από 340 φάρμακα – Αναλυτικά όλη η λίστα

ΕΟΦ: Σε έλλειψη πάνω από 340 φάρμακα – Αναλυτικά όλη η λίστα
09/11/2026, 16:55
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται στη φαρμακευτική αγορά, καθώς εκατοντάδες σκευάσματα δεν είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) έδωσε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένο κατάλογο με τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρουσιάζουν προβλήματα διαθεσιμότητας. Πρόκειται για σκευάσματα που απουσιάζουν από τα ράφια των φαρμακείων για διάφορους λόγους, αναγκάζοντας τους ασθενείς να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ή να δυσκολεύονται να τα προμηθευτούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, στη λίστα περιλαμβάνονται συνολικά 344 φάρμακα περιορισμένης διαθεσιμότητας στη χώρα μας.

Δείτε πατώντας εδώ τη λίστα με τα φάρμακα

Go Deeper

ελλείψεις φαρμάκων ΕΟΦ λίστα

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Ζώδια: Η μέρα υπόσχεται υψηλή παραγωγικότητα για ορισμένους – Αναλυτικές προβλέψεις
  2. Αρκάς: Η αιχμηρή προσέγγιση για τον φανατισμό – «Όταν το μίσος γίνεται ισχυρότερο»
  3. Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Βροχές και τοπικές καταιγίδες την Τετάρτη

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies