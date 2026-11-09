ΕΟΦ: Σε έλλειψη πάνω από 340 φάρμακα – Αναλυτικά όλη η λίστα

Σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται στη φαρμακευτική αγορά, καθώς εκατοντάδες σκευάσματα δεν είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) έδωσε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένο κατάλογο με τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρουσιάζουν προβλήματα διαθεσιμότητας. Πρόκειται για σκευάσματα που απουσιάζουν από τα ράφια των φαρμακείων για διάφορους λόγους, αναγκάζοντας τους ασθενείς να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ή να δυσκολεύονται να τα προμηθευτούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, στη λίστα περιλαμβάνονται συνολικά 344 φάρμακα περιορισμένης διαθεσιμότητας στη χώρα μας.

Δείτε πατώντας εδώ τη λίστα με τα φάρμακα