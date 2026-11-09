«Αθήνα Ψηλά»: Αντίθεση στην απόρριψη της χωροθέτησης του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Την αντίθεσή της στην απόρριψη της υφιστάμενης χωροθέτησης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος από τη δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα εκφράζει η παράταξη «Αθήνα Ψηλά», με επικεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για κίνδυνο νέων καθυστερήσεων σε ένα έργο με μακρά ιστορία σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την αυτοδιοικητική παράταξη, η χωροθέτηση του μουσείου ανάγεται στο 2002, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν υπουργός Πολιτισμού ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όπως υποστηρίζει, η αμφισβήτηση της συγκεκριμένης επιλογής από τη σημερινή δημοτική αρχή υπονομεύει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση.

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Η «Αθήνα Ψηλά» υπενθυμίζει, μάλιστα, σε ανακοίνωσή της, πως κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία προχώρησαν, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, οι εγκρίσεις των μελετών ανάδειξης το 2021, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 2022. Τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάστηκε η βραβευμένη πρόταση (φωτό), η οποία επιλέχθηκε μεταξύ 16 συμμετοχών και αφορούσε τη δημιουργία ενός σύγχρονου, πράσινου και βιοκλιματικού μουσείου.

Η πλευρά του Κώστα Μπακογιάννη ζητά από τον δήμαρχο Αθηναίων να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει την υφιστάμενη χωροθέτηση, εάν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και τι πρόκειται να συμβεί με τη βραβευμένη αρχιτεκτονική πρόταση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα αναμένουν έναν κατάλληλο χώρο ανάδειξης, ενώ η περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος προσδοκά, όπως αναφέρει, την αναβάθμιση που θα μπορούσε να συνοδεύσει την υλοποίηση του έργου.