Αγωνιώδης έκκληση για ελαφάκι που περιφέρεται στη Νέα Μάκρη

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Νέας Μάκρης η εμφάνιση ενός μικρού ελαφιού σε δρόμους της περιοχής, καθώς το ζώο κινείται κοντά στη Λεωφόρο Μαραθώνος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, το ελαφάκι εντοπίστηκε αρχικά να κατεβαίνει την οδό Χωριανόπουλου, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Νεότερες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το μικρό ζώο εθεάθη κοντά στο κατάστημα Κωτσόβολος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, σε σημείο όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη.

Η παρουσία του ελαφιού σε έναν πολυσύχναστο δρόμο έχει κινητοποιήσει τους κατοίκους, οι οποίοι ανησυχούν τόσο για την ασφάλεια του ζώου όσο και για το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Μέσω των αναφορών τους, οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν άμεσα, προκειμένου το ελαφάκι να εντοπιστεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια σε κατάλληλο περιβάλλον.

Η ανησυχία τους εντείνεται από το γεγονός ότι το μικρό ζώο βρίσκεται σε περιοχή με συνεχή διέλευση οχημάτων και ενδέχεται να κινηθεί αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί ή εάν έχει πραγματοποιηθεί επιχείρηση περισυλλογής του ζώου.

Οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στους παρακείμενους δρόμους καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

Παράλληλα, σε περίπτωση εντοπισμού του ελαφιού, συνιστάται να αποφεύγεται η καταδίωξη ή η προσπάθεια σύλληψής του από πολίτες, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τρομάξει και να κινηθεί προς την κυκλοφορία.

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