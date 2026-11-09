Άγιος Παντελεήμονας: Μυστήριο με τη σορό νεαρής γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα – Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, η οποία είχε εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση, εξετάζοντας τόσο τα αίτια του θανάτου όσο και τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι η γυναίκα να δολοφονήθηκε και στη συνέχεια η σορός της να τοποθετήθηκε μέσα στη βαλίτσα, η οποία εγκαταλείφθηκε στο σημείο. Το δεύτερο σενάριο θέλει τη γυναίκα να έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια, ενδεχομένως λόγω χρήσης ουσιών, και κάποιο άτομο να μετέφερε και να έκρυψε τη σορό της στη βαλίτσα, προτού την εγκαταλείψει στον δρόμο.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα με τη σορό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας 30χρονος που περνούσε από το πεζοδρόμιο αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία. Υποψιαζόμενος ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι άνοιξαν τη βαλίτσα και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός μιας γυναίκας. Μάλιστα, από τη βαλίτσα προεξείχε ένα ανθρώπινο χέρι, αποκαλύπτοντας το μακάβριο περιεχόμενό της.

Τι αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση

Κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η νεκροψία-νεκροτομή, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό και τον χρόνο θανάτου. Από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις ή εξωτερικά τραύματα στη σορό. Ωστόσο, η απουσία τέτοιων ευρημάτων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προγραμματίζουν τη λήψη δείγματος DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει έλεγχος για πιθανή αντιστοίχιση με δηλώσεις εξαφάνισης που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η γυναίκα να είναι αλλοδαπή και να μην έχει καταχωριστεί σε επίσημα αρχεία αγνοουμένων, καθώς δεν αποκλείεται να βρισκόταν στην Ελλάδα χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται, με το βάρος να πέφτει στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και στην ταυτοποίηση της σορού, στοιχεία που αναμένεται να καθορίσουν την κατεύθυνση της έρευνας.