IRIS Payments: Κληρώσεις με δωροεπιταγές 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ – 7 τυχεροί κάθε μήνα

Για τους επόμενους τρεις μήνες, κάθε συμμετέχουσα τράπεζα θα αναδεικνύει μέσω κλήρωσης έναν τυχερό νικητή τον μήνα

Από τις 26 Οκτωβρίου 2026 και για ένα τρίμηνο, οι καταναλωτές που πληρώνουν με IRIS Payments στo POS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300€ ανά νικητή.

Για πρώτη φορά, επτά τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, CrediaBank, Optima bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων – ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη ΔΙΑΣ, σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της χρήσης του IRIS Payments στα φυσικά καταστήματα.

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Το IRIS Payments είναι μια ελληνική λύση άμεσων πληρωμών, που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Με κεντρικό μήνυμα “Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS”, η νέα καμπάνια προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέγουν το IRIS Payments στις καθημερινές τους αγορές, δίνοντάς τους έναν επιπλέον λόγο να το χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα.

Κάθε φορά που ένας καταναλωτής πληρώνει στο POS με IRIS Payments, κερδίζει μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσο περισσότερες αγορές πραγματοποιεί με IRIS Payments, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνει και τόσο αυξάνει τις πιθανότητές του να κερδίσει. Ο μηχανισμός είναι πολύ απλός: ο καταναλωτής ζητά να πληρώσει στο ταμείο με IRIS Payments και σκανάρει, μέσω του mobile banking app της τράπεζάς του, το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη του POS.

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Για τους επόμενους τρεις μήνες, κάθε συμμετέχουσα τράπεζα θα αναδεικνύει μέσω κλήρωσης έναν τυχερό νικητή τον μήνα, ο οποίος θα κερδίζει δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300€.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την καθιέρωση του IRIS Payments ως καθημερινής επιλογής πληρωμής στο φυσικό εμπόριο. Αντίστοιχα, επιδιώκει να ενθαρρύνει τους εμπόρους να προτείνουν ενεργά το IRIS Payments ως μια επιπλέον επιλογή πληρωμής, δίπλα στα μετρητά και τις κάρτες.

Η καμπάνια θα προβληθεί μέσα από συντονισμένες δράσεις επικοινωνίας των επτά τραπεζών και της ΔΙΑΣ, αναδεικνύοντας τη δυναμική της συνεργασίας του τραπεζικού οικοσυστήματος.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.