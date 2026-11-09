Green Tank: Tριπλασιασμός των εξαγωγών φυσικού αερίου στο δεκάμηνο του 2026

Παρά την αύξηση των τιμών προμήθειας, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου ανέκαμψε τον Οκτώβριο του 2026, φτάνοντας τις 4.86 TWh από 4.35 TWh τον Σεπτέμβριο, καθώς υποχώρησαν οι θερμοκρασίες. Η συνολική κατανάλωση Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθε σε 54.8 TWh, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη επίδοση ιστορικά για την αντίστοιχη περίοδο, μετά το 2025 και το 2021.

Παρά την αύξηση των τιμών προμήθειας, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου ανέκαμψε τον Οκτώβριο του 2026, φτάνοντας τις 4.86 TWh από 4.35 TWh τον Σεπτέμβριο, καθώς υποχώρησαν οι θερμοκρασίες. Η συνολική κατανάλωση Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθε σε 54.8 TWh, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη επίδοση ιστορικά για την αντίστοιχη περίοδο, μετά το 2025 και το 2021.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Αερίου (Gaswatch) του Green Tank για τον προηγούμενο μήνα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

-Συνεχίζεται η υποχώρηση της βιομηχανικής κατανάλωσης: Η πτωτική τάση, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο. Συνολικά, η βιομηχανική κατανάλωση στο δεκάμηνο είναι μειωμένη κατά 16,8% σε σχέση με το 2025. Διυλιστήρια και βιομηχανία λιπασμάτων κατέγραψαν τον Οκτώβριο τις χαμηλότερες καταναλώσεις τους για το έτος. Ειδικά στα διυλιστήρια, η χρήση αερίου στο δεκάμηνο μειώθηκε κατά 20,8% στη Motor Oil και κατά 26,9% στα διυλιστήρια Ελευσίνας.

-Η ηλεκτροπαραγωγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα: Παρά τη μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το δεκάμηνο του 2025, η κατανάλωση αερίου για ηλεκτροπαραγωγή καταγράφει την τρίτη υψηλότερη ιστορικά επίδοση για την περίοδο και υπεύθυνη για το 70,7% της συνολικής κατανάλωσης. Πρώτη σε κατανάλωση παραμένει η μονάδα Αγίου Νικολάου II με 5.7 TWh, ακολουθεί η Μεγαλόπολη V με 4.85 TWh, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, -η νεότερη μονάδα του συστήματος- η οποία αύξησε την κατανάλωσή της κατά 51.8% σε ετήσια βάση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

-Σε αντίθεση με τη βιομηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή, η κατανάλωση στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 5,9% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό 10.8 TWh. Η εξέλιξη αντανακλά, μεταξύ άλλων, την αύξηση των νέων συνδέσεων. Τα δίκτυα Αθήνας (3.1 TWh), Θεσσαλονίκης (2.6 TWh) και Οινοφύτων (1.47 TWh) βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

-Το LNG βρίσκεται στην πρώτη θέση των εισαγωγών, αλλά το ρωσικό αέριο διατηρεί σημαντικό μερίδιο: Το LNG αποτέλεσε την πρώτη πηγή εισαγωγών αερίου στο δεκάμηνο του 2026, με 32.5 TWh. Ωστόσο, το ρωσικό αέριο εξακολουθεί να καλύπτει το 31% των καθαρών εισαγωγών (17 TWh), δηλαδή των εισαγωγών που προορίζονται για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

-Οι εξαγωγές αερίου σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2025, φτάνοντας τις 15.3 TWh έναντι 5.7 TWh. Παρά την αύξηση αυτή, η καθαρή δαπάνη (αξία εισαγωγών μείον αξία εξαγωγών) της Ελλάδας στο οκτάμηνο του 2026 πλησίασε τα 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ της αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών ήταν η χαμηλότερη της τελευταίας πενταετίας για την αντίστοιχη περίοδο.