Δικαίωση της Κομισιόν έναντι της Ryanair από το ΔΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σε KLM και Condor

Ακυρώθηκαν οι πρωτόδικες αποφάσεις που μπλόκαραν τα πακέτα διάσωσης των δύο αεροπορικών εταιρειών

Στην ακύρωση των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου που είχαν κρίνει παράνομες τις κρατικές ενισχύσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες KLM και Condor προχώρησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), δικαιώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απορρίπτοντας τις προσφυγές της Ryanair.

Το ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι το πλαίσιο στήριξης που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων ήταν συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο.

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Όσον αφορά τη γερμανική εταιρεία Condor, το ΔΕΕ έκλεισε οριστικά την υπόθεση απορρίπτοντας την προσφυγή της εταιρείας χαμηλού κόστους κατά της ενίσχυσης ύψους 321 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ισχυρισμοί της Ryanair στερούνταν νομικού ερείσματος, επικυρώνοντας έτσι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που είχε λάβει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες μετά την κατάρρευση της μητρικής της εταιρείας Thomas Cook και τους περιορισμούς της πανδημίας.

Στην περίπτωση της ολλανδικής KLM, η οποία έλαβε πακέτο ρευστότητας ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω κρατικών εγγυήσεων και δανείων, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση που θεωρούσε εσφαλμένη τη μη συμπερίληψη ολόκληρου του ομίλου Air France-KLM ως δικαιούχου.

Ωστόσο, το ΔΕΕ παρέπεμψε την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου να εξεταστούν ορισμένα εναπομείναντα νομικά επιχειρήματα της Ryanair που δεν είχαν αξιολογηθεί σε πρώτο βαθμό.