Η παγκόσμια ζήτηση για πρωτεΐνη φέρνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στην κτηνοτροφία

Η μεγάλη ζήτηση για πρωτεΐνη λόγω στροφής σε νέες διατροφικές συνήθειες, έχει αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό εστιάζεται πλέον σε αύξηση των κεφαλαίων που διοχετεύονται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων που εστιάζουν στη βελτίωση της υγείας των βοοειδών, των χοίρων και των πουλερικών, με στόχο την κατανάλωση από ανθρώπους.

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες έχουν οδηγήσει σε άνοδο της κατανάλωσης πρωτεϊνών – μια τάση που ενισχύεται από τη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, καθώς και από την ανανεωμένη έμφαση που δίνουν οι κυβερνήσεις στην περίληψη του κρέατος στη διατροφή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έτσι ουσιαστικά ο κλάδος της υγείας των ζώων παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα, με σημαντικές συμφωνίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και στην αύξηση της αποδοτικότητας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg.

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, από τις αρχές του έτους και έως το μήνα που διανύουμε, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) είχαν διοχετεύσει το ποσό-ρεκόρ των 470 εκατομμυρίων δολαρίων στον παγκόσμιο τομέα διαχείρισης κτηνοτροφικής παραγωγής. Από αυτά τα κεφάλαια περίπου τα 88 εκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν απευθείας στον τομέα της υγείας των ζώων. Αυτό χαρακτηριζόταν ως το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκτροφών.

Οι επενδύσεις

Ο κλάδος της υγείας των ζώων που συγκεντρώνει σημαντικές από αυτές τις επενδύσεις χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παγκόσμιας επισιτιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτρέποντας σοβαρές διαταραχές. Οι εμβολιασμοί κατά ασθενειών των πτηνών, για παράδειγμα, προστατεύουν τους παραγωγούς από την ανάγκη μαζικών θανατώσεων. Η φροντίδα μετά από τραυματισμούς και η χρήση παρασιτοκτόνων στα βοοειδή κρεατοπαραγωγής αποτρέπουν προσβολές από τσιμπούρια και παράσιτα —όπως η προνύμφη της μύγας «New World screwworm»— τα οποία, αν μείνουν χωρίς θεραπεία, μπορούν να αποβούν μοιραία για το ζωικό κεφάλαιο. Επιπλέον, ο κλάδος έχει υιοθετήσει εργαλεία παρακολούθησης, τα οποία επιτρέπουν τον εντοπισμό των περιπτώσεων όπου τα ζώα χρήζουν θεραπείας, αναφέρει έρευνα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το ενδιαφέρον είναι τέτοιο που φέτος πραγματοποιήθηκαν αρκετές σημαντικές συμφωνίες. Τον Ιούνιο το τμήμα υγείας των ζώων της Merck & Co. συμφώνησε να εξαγοράσει την Targan, μια εταιρεία τεχνολογίας στον τομέα της πτηνοτροφίας, ενώ παράλληλα προχωρά σε επένδυση επέκτασης ύψους 895 εκατομμυρίων δολαρίων σε εγκαταστάσεις παραγωγής κτηνιατρικών προϊόντων στο Κάνσας των ΗΠΑ. Τον Μάιο η Elanco Animal Health εξαγόρασε την AHV International, μια ολλανδική εταιρεία που εστιάζει στην υγεία των βοοειδών για παραγωγή γάλακτος. Τον Μάρτιο η Zoetis Inc. συμφώνησε να εξαγοράσει τον τομέα ζωικής γονιδιωματικής της Neogen Corp. έναντι 160 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνεται.

Νέες τεχνολογίες

Οι επενδύσεις στον κλάδο επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο πέρα από τα παραδοσιακά φάρμακα, καλύπτοντας πλέον ακόμη και γενετικό έλεγχο και άλλα προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης, ανέφεραν στο Bloomberg στελέχη από την Partners, επενδυτική τράπεζα με έδρα το Σικάγο που εστιάζει σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.

Διαφήμιση

Ως παράδειγμα αυτού του ενδιαφέροντος που ξεπερνά τα παραδοσιακά φαρμακευτικά προϊόντα, αναφέρεται η εξαγορά της Targan από τη Merck. Τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης και διαλογής νεοσσών ανά φύλο καθώς και τεχνολογία υψηλής ταχύτητας χορήγησης εμβολίων σε νεοσσούς μίας ημέρας.

Σύμφωνα με στελέχη της Merck, η εταιρεία έχει εντείνει συνολικά τις επενδύσεις της σε τεχνολογίες για την υγεία των ζώων κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτή την περίοδο αναπτύσσει μια σειρά εργαλείων παρακολούθησης για την υποστήριξη των παραγωγών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Διατίθεται ήδη σύστημα παρακολούθησης βοοειδών που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή, το οποίο αναμένεται να διατεθεί εμπορικά σε μονάδες εκτροφής στην Αυστραλία στα μέσα του 2027. Παράλληλα, πιλοτικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί για το 2027, στοχεύει στην παρακολούθηση χοίρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη χρονική στιγμή για την προώθησή τους στην αγορά, προστίθεται.