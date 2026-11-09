Η ΕΕ μπορεί να εξοικονομήσει 250 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ορυκτά καύσιμα

Σε μια εντυπωσιακή διαπίστωση για την οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά η οικολογική οργάνωση WWF, επισημαίνοντας ότι το μπλοκ θα μπορούσε να εξοικονομεί περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με νέα ανάλυση που εκπονήθηκε από το γερμανικό ινστιτούτο Öko-Institut, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι εφικτή μέσω της ταχείας ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ευρύτερου ηλεκτρισμού των υποδομών και της ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι περίπου το 85% των σημερινών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων των 27 κρατών μελών θα μπορούσε να αντικατασταθεί πλήρως από πράσινες τεχνολογίες. Μια τέτοια υποκατάσταση δεν θα απέφερε μόνο τεράστια οικονομικά οφέλη, αλλά θα απέτρεπε παράλληλα την εκπομπή 1,8 δισεκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα — ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό των συνολικών εκπομπών θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περασμένο έτος.

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Το WWF υπογραμμίζει το βαρύ κόστος της ενεργειακής εξάρτησης, σημειώνοντας ότι η καθαρή αμοιβή για τις εισαγωγές ενέργειας άγγιξε τα 296 δισεκατομμύρια ευρώ, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αντιπροσωπεύουν το 90% του εξωτερικού λογαριασμού. Παρά τη μείωση του όγκου των εισαγωγών την τελευταία δεκαετία, το συνολικό κόστος αυξήθηκε κατά 33%, καθιστώντας την ευρωπαϊκή οικονομία εξαιρετικά ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Τα πιθανά κέρδη των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν να καλύψουν σχεδόν το 40% των ετήσιων επενδυτικών αναγκών για την πράσινη μετάβαση. Ενόψει της επικείμενης συνόδου COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, η οργάνωση καλεί τους ευρωπαίους ηγέτες να υιοθετήσουν φιλόδοξους στόχους στο νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030. Εκπρόσωποι του WWF τονίζουν ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αποτελούν εγχώριες, φθηνότερες και καθαρότερες λύσεις που είναι έτοιμες προς εφαρμογή, απαλλάσσοντας την Ευρώπη από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις.