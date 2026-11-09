ΑΑΔΕ: Έως τις 13 Νοεμβρίου η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων

Έως την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 πρέπει να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους για το έτος εφαρμογής 2026 οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή.

Η προκαταβολή της Παρέμβασης, η οποία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Για τον υπολογισμό της, η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει στους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

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Οι δικαιούχοι που έχουν περισσότερους από έναν κωδικούς EL πρέπει να πραγματοποιούν την απογραφή όλων των κωδικών την ίδια ημερομηνία στην ΚΒΔ. Για κάθε ημερομηνία αθροίζονται τα ζώα όλων των κωδικών EL και το αποτέλεσμα του ελέγχου βασίζεται στην ημερομηνία με τον μικρότερο αριθμό ζώων. Η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, για όλη τη διάρκεια των ετών δέσμευσης.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων ή/και χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις πρέπει, εκτός από την ετήσια απογραφή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων της Γ.Δ.ΕΛ.Ε.Π. της ΑΑΔΕ έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026. Το χειρόγραφο μητρώο απαιτείται για να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ζώων ανά φυλή.

Όπως τονίζει η ΑΑΔΕ σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν ολοκληρώσουν τις παραπάνω ενέργειες για τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις τους εντός των προθεσμιών, δεν θα χορηγηθεί η προκαταβολή για τις συγκεκριμένες ζωικές κατηγορίες.