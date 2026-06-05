Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών και χρηματικό πρόστιμο, για όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και προετοιμάζεται ήδη για τη νέα σεζόν, ωστόσο θα χρειαστεί να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan GBL χωρίς την παρουσία φιλάθλων, καθώς του επιβλήθηκε επίσης χρηματικό πρόστιμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) ποινή της διεξαγωγής εντός έδρας αγώνα της, χωρίς την παρουσία θεατών, για μία (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ.

Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η Κ.Α.Ε. είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω πειθαρχική ποινή (ποινή αποκλεισμού μια αγωνιστικής ημέρας) δεν μπορεί να εκτιθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στην οποία επιβάλλεται, αυτή μεταφέρεται και εκτίεται στον πρώτο κατά σειρά εντός έδρας αγώνα (πρωταθλήματος ή κυπέλλου) της υπαίτιας Κ.Α.Ε της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.»

1. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ): α) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, β) για εκφορά υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, που έλαβαν χώρα οι ποινές: i) της έγγραφης επίπληξης, καθώς και ii) του χρηματικού προστίμου ποσού χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω προειδοποιήσεις, εκτός της πρώτης εξ αυτών, ήτοι τριών (3) έγγραφων επιπλήξεων και χρηματικού προστίμου συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ευρώ και γ) για ρίψη αντικειμένων εντός αγωνιστικού χώρου, χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 30.05.2026.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) α) για γεγονότα εντός γηπέδου και β) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά τη διάρκεια ακρόασης του Εθνικού Ύμνου, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.»