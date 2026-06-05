Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ούτε στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό. (5/6, 21:00).
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη δεύτερη αναμέτρηση στο Telekom Center Athens, όμως ο Αμερικανός γκαρντ παραμένει εκτός δράσης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του ούτε στο Game 2.
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