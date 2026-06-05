Η Εθνική Νορβηγίας ενόψει του Μουντιάλ δημιούργησε μία από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες των τελευταίων ετών, καθώς οι παίκτες της εμφανίστηκαν ντυμένοι… Βίκινγκ.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ξεχωρίζει, πόζαρε μπροστά από ένα πλοίο τύπου Drakkar στο Σόγκνεφιορντ, σε μια σκηνή που συνδύαζε παράδοση και ποδοσφαιρική ταυτότητα.

Η φωτογράφιση έγινε γρήγορα viral στα social media, με το ιδιαίτερο concept και το σκηνικό να τραβούν την προσοχή των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.