Η FIFA ανακοίνωσε πως η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα πραγματοποιηθεί πριν από το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης, θα έχει διάρκεια περίπου 90 λεπτών, δηλαδή όσο ένας κανονικός ποδοσφαιρικός αγώνας.
Στο εντυπωσιακό σόου θα συμμετάσχουν οι Αλεχάντρο Φερνάντες, Μπελίντα, Ντάνι Όσιαν, Τζέι Μπάλβιν, Λίλα Ντάουνς, Λος Άντζελες Αθούλες, Μανά και Τάιλα, με τη FIFA να υπόσχεται ένα υπερθέαμα αντάξιο της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.
Μάλιστα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο υποστήριξε ότι πρόκειται να είναι «το σπουδαιότερο σόου στη Γη», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για την έναρξη του Μουντιάλ.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The opening ceremony before the first World Cup match will last around 90 minutes!
Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná and Tyla, will all perform.
Gianni Infantino claims it will be the GREATEST show on… pic.twitter.com/6aZDdKWamq
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 5, 2026