Ένα απρόοπτο περιστατικό με τα εισιτήρια του Μουντιάλ παραδέχθηκε η FIFA, καθώς τεχνικό σφάλμα στην επίσημη πλατφόρμα πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα περίπου 60 φίλαθλοι να αποκτήσουν εισιτήρια χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επιβεβαίωσε το λάθος, γνωστοποιώντας πως τα συγκεκριμένα εισιτήρια ακυρώθηκαν και οι κάτοχοί τους ενημερώθηκαν ότι έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν εκ νέου στην κανονική τους τιμή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα προέκυψε λόγω δυσλειτουργίας στη διαδικασία πληρωμής κατά την ολοκλήρωση των κρατήσεων.

Διορία επτά ημερών για τους φιλάθλους

Όπως αποκαλύφθηκε, οι επηρεαζόμενοι φίλαθλοι έλαβαν σχετική ειδοποίηση από τη FIFA, με την οποία ενημερώνονται ότι διαθέτουν επτά ημέρες για να εξοφλήσουν τα εισιτήρια. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτά θα αφαιρεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς τους.

Τα εισιτήρια αφορούσαν αγώνες της φάσης των ομίλων στο Τορόντο, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αναμετρήσεις της διοργάνωσης σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό.

Πηγή: BBC