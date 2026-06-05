Το Football Talk ανανέωνει το ραντεβού του για σήμερα Παρασκευή (05/06), στις 14:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Νέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος θα βρίσκονται στο στούνιο για την παρουσίαση.

Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι κοντά στο να ανανεώσει με την ΑΕΚ.

Ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, ενώ στον ΠΑΟΚ ακόμα περιμένουν τις εξελίξεις με τον Λουτσέσκου. «Ναυάγιο» στην μεταγραφή του Φούντα στον Άρη.

Δείτε την εκπομπή Football Talk στο YouTube των Νέων στις 14:00.