Παίζοντας… μπάσκετ ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Αργεντινής στο Κάνσας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, οι Λαουτάρο Μάρτινες, Εμιλιάνο Μάρτινες, Χουλιάν Άλβαρες και o Νίκο Γκονζάλες, πέρασαν χρόνο κάνοντας «shootaround» στο γήπεδο μπάσκετ του γυμναστηρίου του προπονητικού κέντρου.

Μάλιστα, ο Λαουτάρο Μάρτινες έδειξε πως οι ικανότητες του στο σκοράρισμα δεν σταματάνε στο ποδόσφαιρο, καθώς πέτυχε πολλά συνεχόμενα τρίποντα, όπως και φαίνεται στο βίντεο!

@afaseleccion #SelecciónMayor ♬ sonido original – afaseleccion

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