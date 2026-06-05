Παίζοντας… μπάσκετ ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Αργεντινής στο Κάνσας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Συγκεκριμένα, οι Λαουτάρο Μάρτινες, Εμιλιάνο Μάρτινες, Χουλιάν Άλβαρες και o Νίκο Γκονζάλες, πέρασαν χρόνο κάνοντας «shootaround» στο γήπεδο μπάσκετ του γυμναστηρίου του προπονητικού κέντρου.
Μάλιστα, ο Λαουτάρο Μάρτινες έδειξε πως οι ικανότητες του στο σκοράρισμα δεν σταματάνε στο ποδόσφαιρο, καθώς πέτυχε πολλά συνεχόμενα τρίποντα, όπως και φαίνεται στο βίντεο!
@afaseleccion #SelecciónMayor ♬ sonido original – afaseleccion
- Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στο Game 3 των NBA Finals μεταξύ Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς
- Η αποψίλωση των δασών, ο Έμπολα και η σύνδεσή τους με το smartphone που έχουμε στην τσέπη μας
- Θρίλερ στην Γαλλία: 4χρονο κοριτσάκι έμεινε για μέρες δίπλα στη σορό της μητέρας του – Βρέθηκε άλαλο και αφυδατωμένο