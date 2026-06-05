Παίζοντας… μπάσκετ ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Αργεντινής στο Κάνσας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, οι Λαουτάρο Μάρτινες, Εμιλιάνο Μάρτινες, Χουλιάν Άλβαρες και o Νίκο Γκονζάλες, πέρασαν χρόνο κάνοντας «shootaround» στο γήπεδο μπάσκετ του γυμναστηρίου του προπονητικού κέντρου.

Μάλιστα, ο Λαουτάρο Μάρτινες έδειξε πως οι ικανότητες του στο σκοράρισμα δεν σταματάνε στο ποδόσφαιρο, καθώς πέτυχε πολλά συνεχόμενα τρίποντα, όπως και φαίνεται στο βίντεο!