Ο Άντι Ρόμπερτσον αποχωρεί από τη Λίβερπουλ έπειτα από μία δεκαετία παρουσίας στο «Άνφιλντ», ωστόσο θα παραμείνει στην Premier League, καθώς η επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη θα είναι η Τότεναμ.

Andy Robertson, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/wK9w11nGYJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026

Ο διεθνής Σκωτσέζος αριστερός μπακ ανακοινώθηκε από τους Λονδρέζους, οι οποίοι συνεχίζουν την ενίσχυσή τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μάλιστα, ο Ρόμπερτσον φέρεται να απέρριψε πρόταση της Γιουβέντους προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία.

📱 New message: Andy Robertson pic.twitter.com/k4fo0A0JZv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026

Ο αρχηγός της eθνικής Σκωτίας θα ενσωματωθεί επίσημα στην Τότεναμ από την 1η Ιουλίου, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ. Πριν από αυτό, βέβαια, έχει μπροστά του την πρόκληση του Μουντιάλ, όπου η Σκωτία θα αντιμετωπίσει στον όμιλό της τη Βραζιλία, το Μαρόκο και την Αϊτή.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Τότεναμ:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση του Άντι Ρόμπερτσον.

Ο αρχηγός της εθνικής Σκωτίας, ένας ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα και πλούσιο παλμαρέ, θα ενταχθεί επίσημα στον σύλλογο την 1η Ιουλίου, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ανέφερε: «Εδώ και αρκετά χρόνια θαυμάζω τον Άντι και πιστεύω ότι θα προσφέρει στην ομάδα μας εξαιρετική τεχνική ποιότητα, τεράστια εμπειρία, ηγετική προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.

Έχει αποδείξει σε βάθος χρόνου ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και να κατακτά τίτλους. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του και να δω τη θετική επιρροή που θα έχει τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου».

Με πολλές διακρίσεις και τίτλους στο ενεργητικό του, ο Ρόμπερτσον εντάσσεται στον σύλλογο έπειτα από εννέα εξαιρετικά επιτυχημένα χρόνια στο Άνφιλντ.

Τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα έκανε το 2012 με την ερασιτεχνική τότε Κουίνς Παρκ της Γλασκώβης και από εκεί ακολούθησε μια εντυπωσιακή πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του αγγλικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ποδοσφαιρική ευφυΐα, προσωπικότητα και πάθος, ο οποίος γνώρισε επιτυχίες σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Από τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Σκωτίας με τη Νταντί Γιουνάιτεντ και τη βράβευσή του ως Καλύτερου Νέου Παίκτη της Χρονιάς στη Σκωτία, μέχρι την άνοδο στην Premier League με τη Χαλ Σίτι το 2016, η εξέλιξή του ήταν διαρκής.

Το 2017 μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ και ακολούθησε μια περίοδος γεμάτη διακρίσεις. Με τους «Reds» κατέκτησε κάθε σημαντικό τίτλο που ήταν διαθέσιμος.

Έφτασε σε τρεις τελικούς UEFA Champions League, κατακτώντας το τρόπαιο το 2018-19, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση της Premier League, του UEFA Super Cup και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2020. Ακολούθησαν το Κύπελλο Αγγλίας, το League Cup και το Community Shield το 2022, ενώ το 2025 πρόσθεσε ακόμη ένα πρωτάθλημα Αγγλίας στη συλλογή του.

Ο Ρόμπερτσον εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ και πριν από την τελευταία του σεζόν στο Άνφιλντ ορίστηκε αντιπρόεδρος (vice-captain) της ομάδας.

Παράλληλα, αποτελεί τον αρχηγό της εθνικής Σκωτίας από τον Σεπτέμβριο του 2018, οδηγώντας τη χώρα του στις τελικές φάσεις των Euro 2020 και Euro 2024, ενώ φέτος τη βοήθησε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, την πρώτη συμμετοχή της διοργάνωσης στον 21ο αιώνα».