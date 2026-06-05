Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Συναλλαγές με το Δημόσιο – Βρείτε «µε ένα κλικ» πού είναι ο φάκελος

• Οι πολίτες θα µπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, σε πραγµατικό χρόνο, την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το ∆ηµόσιο

•Η πλατφόρµα politis.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δηµόσιων φορέων, των οργανισµών και των δήµων

Ελληνικός Στρατός

Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες

Ποιοι είναι οι σκιώδεις Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ

• Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηµιουργεί οµάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους

• Συµµετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και µέλη της διεύρυνσης

• Ονόµατα – εκπλήξεις

Πολιτικό Παρασκήνιο

Ερχονται µικρές αλλαγές στο Υπουργικό

Και νέο αίτηµα κλήτευσης του Ντίλιαν

Ευαλωτότητα

Μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις

•Για παράδειγµα τι να κάνετε αν πέφτετε εύκολα

Ουκρανικό

Βήµα προσέγγισης από Πούτιν – Ζελένσκι

Δάση για παιδιά

Καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα

Μαριάν Σατράπι (1969-2026)

Η αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν και η «Περσέπολις»

AutoNEA

Τα νέα μοντέλα που ξεχνούν… τα βενζινάδικα

ΟΜΑΔΑ

Σουηδία – Ελλάδα 2-2

Με αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα

Μουντιάλ 2026

Όταν η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη