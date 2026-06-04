Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, τονίζοντας ότι θα ήταν «υπέροχο» να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο πλευρές μπορούν να πλησιάσουν σε μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης πως «πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», επισημαίνοντας την ανάγκη αμοιβαίων παραχωρήσεων για την επίτευξη ειρήνης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας πως «και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στο πεδίο των μαχών και ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ορισμένες υποχωρήσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση προς τον Ρώσο ομόλογό του για τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανοιχτή επιστολή του προς τον Πούτιν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών.