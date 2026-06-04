Μία οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην πολυσύχναστη παραλία της Παχιάς Άμμου, στην Παλαιόχωρα Χανίων της Κρήτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Το σημείο όπου βρέθηκε το στρατιωτικό υλικό έχει αποκλειστεί, ωστόσο οι λουόμενοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους σε κοντινή απόσταση, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αποκλειστεί ολόκληρη η παραλία για προληπτικούς λόγους. Η οβίδα εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 1 Ιουνίου και άμεσα ενημερώθηκε το τοπικό Λιμεναρχείο.

Στελέχη του Λιμεναρχείου έσπευσαν στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για στρατιωτικό υλικό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθησε σήμανση της περιοχής και λήψη μέτρων ασφαλείας.

Το Λιμενικό έχει ήδη ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, ενώ ομάδα πυροτεχνουργών αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην παραλία για την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση της οβίδας.