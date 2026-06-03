Ο Κόουλ Πάλμερ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ και, όπως φαίνεται, εκμεταλλεύεται τον χρόνο του μακριά από τις υποχρεώσεις, περνώντας στιγμές χαλάρωσης στην Ίμπιζα.

Ο νεαρός άσος της Τσέλσι εθεάθη στο γνωστό ισπανικό νησί παρέα με τον Γουέιν Λίνεκερ, αδερφό του Γκάρι Λίνεκερ, απολαμβάνοντας τις πρώτες μέρες των διακοπών του.

Cole Palmer gets over World Cup heartbreak by hanging out with Wayne Lineker in Ibizahttps://t.co/TkmnbNiTYo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 3, 2026

Η απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας να τον αφήσει εκτός αποστολής αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ο Πάλμερ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Τσέλσι. Παρόλα αυτά, μετά την ανακοίνωση, επέλεξε να αποφορτιστεί ενόψει της νέας χρονιάς, με την Ίμπιζα να αποτελεί τον πρώτο του καλοκαιρινό σταθμό.