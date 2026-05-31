Ο Ενρίκε Ρικέλμε αποκάλυψε τις προθέσεις του για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει των προεδρικών εκλογών, τονίζοντας πως ο Ρόντρι αποτελεί παίκτη που θα ήθελε να δει να φορά τη φανέλα της ομάδας σε περίπτωση που εκλεγεί.

Ο υποψήφιος πρόεδρος των «μερένγκες» ανέφερε ότι ο Ισπανός μέσος συγκαταλέγεται στα μεταγραφικά πλάνα που έχει στο μυαλό του, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες κινήσεις της διοίκησής του.

Παράλληλα, ο Ρικέλμε στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του ισπανικού στοιχείου στο ρόστερ της Ρεάλ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν εκπροσωπείται στην εθνική Ισπανίας. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για μια κατάσταση που δεν συνάδει με το μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου.