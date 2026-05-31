Ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα βρέθηκε στο επίκεντρο κατά τη νίκη της Σάντος επί της Βιτόρια, καθώς αποβλήθηκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς την εξέδρα.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα για τη Σάντος, ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στον αγώνα, είχε έντονο λεκτικό επεισόδιο με φίλαθλο της ομάδας του και στη συνέχεια προχώρησε σε προκλητική χειρονομία, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η αποβολή δεν επισκίασε πλήρως την αγωνιστική του παρουσία, καθώς νωρίτερα είχε βρει δίχτυα, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του. Με αυτό το τέρμα έφτασε τα 12 γκολ στη φετινή σεζόν, ενώ μετρά επίσης επτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.