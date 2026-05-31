Παρά την απογοήτευση από την απώλεια του Champions League, οι φίλοι της Άρσεναλ βγήκαν μαζικά στους δρόμους του Λονδίνου για να γιορτάσουν την κατάκτηση της Premier League.

Χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το «Έμιρεϊτς», δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα ενόψει της παρέλασης των πρωταθλητών με το ανοιχτό λεωφορείο. Η ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν στάθηκε ικανή να μειώσει τον ενθουσιασμό των φίλων των «κανονιέρηδων».

— Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) May 31, 2026

Στους εορτασμούς συμμετείχε και η γυναικεία ομάδα του συλλόγου, η οποία ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν κατακτώντας το κορυφαίο διεθνές τρόπαιο της FIFA.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στάση των φιλάθλων απέναντι στον Γκάμπριελ Μανγκαλάες. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός, που αστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι του τελικού, γνώρισε την έμπρακτη υποστήριξη του κόσμου, με πανό, σημαίες και συνθήματα να στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό του.