Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League 2.

Ο Ισπανός προπονητής, που διαθέτει δίπλωμα UEFA Pro και έχει γεννηθεί στη Βαρκελώνη, επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Πανσερραϊκό και Εργοτέλη, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν ο Βόλος, από τον οποίο αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία διάρκειας ενός έτους, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης του συμβολαίου σε περίπτωση που ο Πανιώνιος πετύχει τον στόχο της ανόδου στη Stoiximan Super League.

