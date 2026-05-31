Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Πούσκας Αρένα για τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο.

Marlon was shocked at how talented Giannis Antetokounmpo was at football despite being a professional NBA player 😳 pic.twitter.com/h2nbRQIWvh — yoxic (@yoxics) May 31, 2026

Μπορεί να μην κατάφερε να σκοράρει στις προσπάθειές του, ωστόσο έδειξε καλή επαφή με την μπάλα και εντυπωσίασε με την κινητικότητά του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πολύπλευρο αθλητικό του ταλέντο.