Αρνητική εξέλιξη φαίνεται πως υπήρξε στις επαφές ανάμεσα στην Μπενφίκα και τον Μάρκο Σίλβα, παρά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα της Record, οι διαπραγματεύσεις παρουσίασαν εμπόδια το τελευταίο διάστημα, με το οικονομικό σκέλος να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας. Η διοίκηση της Μπενφίκα δεν φέρεται διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις του Πορτογάλου τεχνικού, γεγονός που οδήγησε τις επαφές σε αδιέξοδο.
Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο επανέναρξης των συζητήσεων συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, με τους «Αετούς» να εξετάζουν ήδη άλλες επιλογές για την τεχνική ηγεσία.
Η αναζήτηση νέου προπονητή έχει μπει σε πρώτο πλάνο, καθώς θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης.