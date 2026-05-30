Για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο κατακτώντας το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, αυτή τη φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τους «πράσινους» στο Παπαστράτειο με 17-12, έκαναν το 3-0 στους τελικούς και βρίσκονται στην κορυφή της Ελλάδας για 14η σερί χρονιά.

Οι Πειραιώτες, που έφτασαν και τα 9 συναπτά νταμπλ, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους κάνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο οκτάλεπτο, αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος παίρνοντας τη νίκη και μαζί τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε πρώτος στον αγώνα με τον Χαλυβόπουλο, όμως ακολούθησαν τέσσερα γκολ από τον Ολυμπιακό με… δράστες τους Γούβη, Ζάλανκι, Πούρο και ξανά Ζάλανκι για να γραφτεί το 4-1 που έκλεισε την πρώτη περίοδο.

Το δεύτερο οκτάλεπτο είχε μπόλικο θέαμα, αφού συνολικά σημειώθηκαν επτά γκολ! Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί φτάνοντας στο 9-1 με γκολ των Κάκαρη (x2), Γενηδουνιά, Πούρου (x2). Οι «πράσινοι» μείωσαν απλά σε 9-3 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.